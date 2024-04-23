 

Окупанти просунулися під Часовим Яром, – ISW

  1. 23.04.2024
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Російські окупанти здобули підтверджене просування в районі прифронтового вільного містечка Часів Яр, розташованого західніше раніше захопленого ворогом Бахмута.

Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, наш захисник, який воює у Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 7:03 лаконічно повідомив: «На околицях населеного пункту Часів Яр окупанти мають просування».

А трохи раніше він оприлюднив відео, з коментаря до якого також випливає факт просування загарбників: «Окупанти, зайшовши в нову посадку на околицях населеного пункту Часів Яр, почали активно її обживати. Радість від переїзду зіпсована нашими FPV-дронами-камікадзе».

Проте на відео показано лише один невеликий вибух – зрозуміло, він не міг знищити всю позицію чи усіх інтервентів на ній.

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