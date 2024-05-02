 

Окупанти просунулися під Часовим Яром

  1. 03.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти захопили близько 0,22 квадратних кілометра (22 гектари) території на східній околиці Часового Яру (в адміністративних межах міста) в районах гаражів та по вулиці Зелена.

Про це розповів Телеграм-канал «Донбас Оперативний». Однак на оприлюдненій ним мапі показано, що в межах населеного пункту перебуває лише менше частина вищевказаної території, на якій вже закріпилися загарбники.

Втім сіра зона заходить в населений пункт куди глибше.

У свою чергу, наш захисник, який воює в Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», о 15:29 повідомив: «Орки заходять поступово в Часія Яр, нічого дивного. Та втрачають там, кажуть, сотні людей на день».

Тим часом заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню The Economist сказав, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для нас предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, а його захоплення, це лише питання часу.

Чесно кажучи, досить дивна заява, як для людини на такій високій посаді.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Фантастический гол Уилфрида Заа в ворота сборной России: видео

25.03.2017 - 00:31
Сборная России как хозяйка мирового первенства 2018 года (если, конечно, у нее не заберут право проводить ЧМ) участие в отборочном турнире не принимает, а потому в пятницу сыграла товарищеский матч. Россияне ...
читать

В Москве растет число жертв мощного урагана: видео

21.04.2018
В столице России Москве сегодня ...
читать

Бразилия сенсационно упустила победу в матче со Швейцарией: видео голов

17.06.2018
ЧМ-2018. Матч №11 Группа Е. ...
читать

Кошка усыновила вьетнамскую свинку (видео)

08.04.2016
Кошка, которую вы можете увидеть ...
читать