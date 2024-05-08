Окупанти просунулися на Запоріжжі, – ISW

На Оріхівському напрямку минулої доби російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного і північно-західніше окупованого Вербового Запорізької.

Повідомивши про це у ранішньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав, чим саме завершилися ворожі штурми.

У свою чергу, експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у сьогоднішньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, зазначили, що інтервенти здобули підтверджене просування на заході Запоріжжя.

Саме в цьому регіоні знаходяться вищевказані Роботине та Вербове.