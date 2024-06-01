Окупанти просунулися на Сватівському напрямку

Російські окупанти продовжують дуже повільно, але майже щодня просуватися вперед на Куп’янському (Сватівському) напрямку на широкій ділянці фронту (понад двадцять кілометрів) між окупованими селами Новоселівське та Орлянка.

Про останні успіхи агресора сьогодні повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та сусідніх районах Харківщини та Донеччини:

«Орки продовжують наступ та зуміли захопити деякі позиції на південний схід від Новоселівського. Також бої тривають на південь від Берестового, яке практично перебуває під контролем Росії».

Нас певною мірою рятує, що це просторий малонаселений регіон. Тим не менше, за останні місяці ворог захопив тут села Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, вищезгадане Берестове та сусідні території.