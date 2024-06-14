Окупанти просунулися на Сіверському напрямку, – «DeepState»

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  1. 14.06.2024
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Російські окупанти другий день поспіль мають просування вперед на південному фасі Сіверського напрямку (між Лиманським (Кремінським) і Краматорським (Бахмутським)).

Так, якщо позаминулої доби ворог захопив нові території біля вільного села Виїмка, про що розповідалося раніше, то минулої – біля сусідньої Роздолівки.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за тринадцяте червня.

На ньому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачені ділянки, на яких минулої доби встигли закріпитися загарбники. Окрім того, ми червоними стрілками умовно вказали місця зсуву сірої зони в наш бік.

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