Окупанти просунулися на Сіверському напрямку

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  1. 08.06.2024
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Російські окупанти просунулися вперед на сімсот метрів до прифронтового вільного села Виїмка Донецької області на Сіверському напрямку (між Лиманським і Краматорським).

Про це сьогодні о 9:41 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України. При цьому він вказав, що це результат ворожого наступу тривалістю в сім останніх діб.

У вчорашньому (передостанньому) зведенні про ситуацію на фронтах в Україні підтверджене просування агресора на цій ділянці фронту без подробиць зафіксували й експерти американського Інституту вивченні війни (ISW).

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