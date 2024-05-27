Окупанти просунулися на східній околиці Часового Яру

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  1. 27.05.2024
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Російські загарбники помітно просунулися в мікрорайоні Канал (і біля нього) нескореного містечка Часів Яр на захід від раніше окупованого Бахмуту на Краматорському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками минулої доби.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора змогли закріпитися інтервенти. А ми, у свою чергу, червоною стрілочкою умовно вказали на місце зсуву сірої зони в наш бік.

Новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 8:57 написав: «Противник закріпився на східній та південній околицях мікрорайону Канал на ділянці шириною до 720 метрів та продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови».

Його мапа, на якій втрачена ділянка забарвлена червоним, відповідає карті «DeepState».

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