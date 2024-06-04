Окупанти просунулися на Покровському напрямку, – ISW

Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед «поблизу» нещодавно окупованого містечка Авдіївка Донецької області (Покровський напрямок).

Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, вчора ввечері авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував на цій ділянці фронту просування загарбників зі сторони нещодавно окупованого Нетайлового до Карлівки. У своєму телеграм-каналі він згодом це прокоментував:

«ОСУВ Хортиця публікує ураження ворога у східній частині Карлівки. Хоч в описі зазначено, що ураження в районі Нетайлового, але це вже дачі Карлівки. Прогнозовано, але в тому районі ворога стримувати важко і навряд чи вийде довго, поки лінія бойового зіткнення не впреться у водойми».