Окупанти просунулися на Покровському напрямку, – «DeepState»

«Нещодавно» російські інтервенти підтверджено просунулися вперед «поблизу» раніше окупованої Авдіївки Донецької області, що з географічної точки зору виглядає досить дивно, адже дане місто вже кілька місяців перебуває в тилу загарбників.

Але саме так це, серед іншого, сформулювали у своєму сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» під час останнього оновлення (о 16:24 другого червня) своєї карти зафіксував мінімальне (у порівнянні з попередніми днями) просування загарбників на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Дивись скриншот його мапи, на якому він червоно-коричневою штриховкою і пунктиром позначив втрачену ділянку північніше окупованого села Уманське. Також тут же незначно зсунулася в наш бік сіра зона, що ми вказали червоною стрілочкою.