Окупанти просунулися на Покровському напрямку
Російські окупанти «нещодавно» незначно, але підтверджено просунулися вперед «поблизу» Авдіївки (нагадаємо, це містечко вже давно є тилом загарбників).
Про це в суботнішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без подробиць заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Дещо неочікувано цю інформацію підтвердив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який о 16:51 вперше за дві останні доби оновив свою карту – ворог незначно просунувся у селі Нетайлове на Покровському (Авдіївському) напрямку.
Дивись її скриншоти від шістнадцятого та вісімнадцятого травня. На останньому він червоно-коричневою штриховкою забарвив втрачену територію, на якій закріпилися загарбники.
Окрім того, помітно в наш бік змістилася сіра зона, що ми вказали червоними стрілочками. Як бачимо, Збройні сили України практично залишили це маленьке село, але ворог ще не зміг окупувати його повністю.
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