 

Окупанти просунулися на Мар’їнському напрямку

  1. 04.05.2024
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Російські загарбники просунулися північніше від нещодавно окупованого села Новомихайлівка в бік сусідньої нескореної Парасковіївки (Мар’їнський напрямок).

Про це що вчора о 16:32 повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». За підсумками третього травня цю інформацію підтвердив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», щоправда, суттєво її уточнивши.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому ми умовно позначили червоною стрілочкою місце розширення сірої зони в бік Парасковіївки, але зі сторони переважно окупованої Побєди.

Як бачимо, відстань між Побєдою і Парасковіївкою в рази більша, ніж між Новомихайлівкою і Парасковіївкою. Тому це менше зло.

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