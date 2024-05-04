Окупанти просунулися на Мар’їнському напрямку

Російські загарбники просунулися північніше від нещодавно окупованого села Новомихайлівка в бік сусідньої нескореної Парасковіївки (Мар’їнський напрямок).

Про це що вчора о 16:32 повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». За підсумками третього травня цю інформацію підтвердив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», щоправда, суттєво її уточнивши.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому ми умовно позначили червоною стрілочкою місце розширення сірої зони в бік Парасковіївки, але зі сторони переважно окупованої Побєди.

Як бачимо, відстань між Побєдою і Парасковіївкою в рази більша, ніж між Новомихайлівкою і Парасковіївкою. Тому це менше зло.