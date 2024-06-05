 

Окупанти просунулися на Куп’янському напрямку

  1. 06.06.2024
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Російські окупанти просунулися вперед східніше нескореного прифронтового села Синьківка на північний схід від міста Куп’янськ у Харківській області (Куп’янський або Сватівський напрямок).

Про це 5 червня повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та в прилеглих районах Харківщини і Донеччини (також Лиманський (Кремінський) і Сіверський напрямки).

Він оприлюднив мапу, на якій втрачена територія, на якій вже встигли закріпитися загарбники, забарвлена в помаранчевий колір і позначена рожевою стрілкою.

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативній інформації станом на 14:00 середи про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських окупантів на Куп’янському напрямку. Сім разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Чернещини та Дружелюбівки. У напрямку двох останніх населених пунктів бої наразі тривають».

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