 

Окупанти просунулися на Куп’янському напрямку

  1. 27.05.2024
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Загарбники продовжують повільне, але практично щоденне просування на Куп’янському (Сватівському) напрямку: «У Берестовому (Харківська область) російські війська просунулися у південному напрямку на глибину до 300 метрів».

Про це сьогодні повідомив телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на вищезгаданому, а також на Лиманському (Кремінському) і Сіверському напрямках.

З ним солідарний і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який на своїй актуальній мапі забарвив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачену територію, на якій за вчора закріпилися інтервенти.

Ми ж, у свою чергу, червоними стрілочками вказали місця зсуву сірої зони в наш бік. В підсумку ворог впевнено контролює дві третини території населеного пункту, Збройні сили України – лише пару відсотків, решта перебуває у сірій зоні активних боїв.

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