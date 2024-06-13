Окупанти просунулися на двох локаціях в районі Очеретиного

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  1. 13.06.2024
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Російські загарбники продовжують просуватися вперед в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (раніше Авдіївському напрямку).

Про вчорашні здобутки агресора повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за підсумками дванадцятого червня. На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких за минулу добу встигли закріпитися інтервенти.

Фактично маємо дві ділянки, де ворог просувається вперед – в районах сіл Новоалександрівка і Новопокровське. Там же вчора суттєво в наш бік змістилася сіра зона, місця чого ми умовно вказали червоними стрілочками.

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