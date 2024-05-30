 

Окупанти просунулися на ділянці між Кліщіївкою та Андріївкою

  1. 30.05.2024
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Російські загарбники «нещодавно» просунулися поблизу нескореного містечка Часів Яр на захід від раніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок). Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

А от авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» під час сьогоднішнього оновлення своєї карти за підсумками 29 травня лінію зіткнення біля Часового Яру не змінив.

Натомість він зафіксував просування інтервентів на сусідній ділянці – між селами Кліщіївка і Андріївка південніше Бахмута, забарвивши втрачену територію, на якій за вчора встигли закріпитися окупанти, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

При цьому сіра зона активних боїв в наш бік змістилася незначно; відповідне місце ми умовно позначили червоною стрілочкою.

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