Окупанти просунулися на Авдіївському напрямку, – «DeepState»

Російські загарбники здійснили підтверджені просування в районі нещодавно окупованої Адіївки. Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Подробиці навів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за 27 травня, на якому він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачені території, на яких за вчора вже закріпилися загарбники.

Зазначимо, що дані відносно невеликі ділянки перебували в сірій зоні, яка в підсумку незначно змістилася в наш бік. До того ж, ці території були оточені ворогом з трьох сторін, тому шансів на їх утримання в умовах наступу переважаючих сил противника не було.