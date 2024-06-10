Окупанти просунулися до траси Покровськ – Костянтинівка

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  1. 10.06.2024
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Російські загарбники захопили великі території разом зі щонайменше половиною села Новоолександрівка північніше раніше окупованого селища Очеретине на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками дев’ятого червня.

На ньому він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачені ділянки, на яких вже закріпилися інтервенти. Окрім того, сильно розширилася в наш бік сіра зона активних боїв, місця чого ми вказали червоними стрілками.

Тепер ворог впевнено контролює половину Новоолександрівки, решта перебуває у сірій зоні. Досі Збройні сили України контролювали три чверті населеного пункту.

Підтверджуючи наш відступ, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» наголошує на двох неприємних моментах.

По-перше: «Рсійським військам до траси Покровськ-Костянтинівка залишилося близько восьми кілометрів. За останню добу просування ЗС рф склало один км у напрямку траси».

По-друге: «В Новоолександрівці знову на ті самі граблі. Кацап продовжує рух до траси Покровськ-Костянтинівка через командування одного з підрозділів ТрО, яке не повідомляло сусідів про втрату позицій».

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