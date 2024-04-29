Окупанти просунулися до траси Покровськ – Костянтинівка

Російські загарбники відчутно просунулися вперед на північний захід від майже повністю окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку (в бік вільного села Новоолександрівка).

Про це повідомив, зокрема, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за 28 квітня, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілочками позначили місця значного зсуву сірої зони в наш бік загалом у тому ж напрямку. Знову ж таки, агресор йде, як «ніж в масло» в наш тил, не боючись флангових ударів та загрози оточення. Телеграм-канал «Донбас Оперативний» підтверджує цей успіх інтервентів і пояснює ціль такого удару:

«Окупанти просунулися на північний захід від Очеретиного на ділянці завширшки до 1,2 кілометри та на глибину до 1,71 км і зайняли висоту 245. Близько 13 км від Очеретиного залишилося пройти оркам для перерізання ключової траси Покровськ — Костянтинівка…»

Повірити в те, що агресор зможе це зробити, вкрай складно. Однак значні успіхи ворога в районі Очеретиного не дозволяють виключати таку можливість. Якщо Збройні сили України не зможуть протидіяти цьому плану, це означатиме у перспективі втрату великої частини Донецької області з містами Торецьк і Костянтинівка…