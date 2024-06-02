Окупанти просунулися до околиць села Сокіл

Російські загарбники протягом останніх тижнів практично щодня продовжують повільне і з великими втратами, але все-таки просування вперед на Покровському (колишньому Авдіївському) напрямку.

Про останні успіхи ворога ще вчора ввечері повідомляв наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»:

«Окупанти мають просування до населеного пункту Новопокровське з півночі та півдня», «Орки мають просування на околицях населеного пункту Сокіл».

Вже сьогодні вранці про це більш докладно повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»:

«Ворожа піхота робить спроби пробитися до Сокола через лісосмугу вздовж балки Самойлова. Противнику вдалося закріпитися на ділянці завширшки до 1,6 кілометра та глибиною до 800 метрів.

Північніше Нетайлового і на південь від Уманського (у напрямку мехдвору) противник має частковий успіх».