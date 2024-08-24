Окупанти просунулися біля Гродівки і Новогродівки, – «DeepState»

Російські окупанти просунулися вперед у місті Новогродівка (незначно) і південніше селища Гродівка (більш відчутно) на Покровському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 23 серпня, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора закріпилися загарбники. Окрім того, ми вказали червоними стрілочками місця розширення сірої зони активних боїв в наш бік.

А у своєму Телеграм-каналі «DeepState» прокоментував: «Ворог продовжує розвивати свій тактичний успіх в районі Покровська. Зокрема, піхота противника була помічена в Новогродівці та намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки, там тривають важкі бої. Північніше здійснюються спроби ворога тиснути в напрямку села Красний Яр».

У свою чергу, новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 6:50 написав наступне: «Кацап контролює Красний Яр та Крутий Яр. ЗСУ відійшли за терикон Новогродівської шахти. Якщо орки не підуть на Миколаївку, яка є останнім населеним пунктом перед Мирноградом, то існує загроза удару у північно-західну частину міста Новогродівка».

За попередніми даними «DeepState», загарбники не контролювали села Крутий Яр і Красний Яр, хоча більша частина останнього перебувала в сірій зоні.