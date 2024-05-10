Окупанти прорвалися в Уманське на Авдіївському напрямку

Російські війська здійснили підтверджені просування на Авдіївському напрямку. Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» констатував розширення сірої зони в село Уманське на цьому напрямку.

Дивись для порівняння скриншоти його вчорашньої і сьогоднішньої карт за підсумками відповідно восьмого і дев’ятого травня. На останньому ми умовно червоною стрілочкою показали місце зсуву сірої зони в наш бік.

Згодом західні OSINT-дослідники повідомили, що в Уманському йдуть бої. При цьому на їх мапі вже весь населений пункт позначений, як сіра зона активних боїв або первинно захоплена ворогом територія.