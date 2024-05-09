 

Окупанти прорвалися в Уманське на Авдіївському напрямку

  1. 09.05.2024
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Російські загарбники помітно просунулися вперед на Авдіївському напрямку до частково окупованого Нетайлового та вільних Яснобродівки і Уманського. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками восьмого травня, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

А ми ж, у свою чергу, червоною стрілочкою умовно позначили зсув сірої зони в наш бік. При цьому ворог не здобув успіху в Нетайловому і не прорвався до Яснобродівки та Уманського.

Однак згодом (о 12:05) новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» повідомив неприємну новину: «Ворог встановив ганчірку СРСР в центрі Уманського, претендуючи на захоплення північної частини населеного пункту». Та оприлюднив відповідну мапу.

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