 

Окупанти прорвалися в село Соловйове

  1. 25.04.2024
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Російські окупанти не захопили повністю село Очеретине на Авдіївському напрямку. Відповідні твердження рашистів і деяких наших блогерів фактично заперечив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

На своїй актуальній мапі, оновленій 25 квітня, він показує, що ворог впевнено контролює трохи більше половини села. Збройні сили України – десяту його частину на північно-східній околиці. Решта перебуває у сірій зоні.

Однак на цьому умовно позитивні новини від «DeepState» про цю ділянку фронту закінчилися, зате є чимало поганих. Повну окупацію сусідньої Новобахмутівки він зафіксував ще вчора, сьогодні ж показав, що ворог прорвався в суміжне Соловйове.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора, на останньому він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Але найтривожніше різке розширення сірої зони на захід – його місця ми умовно позначили червоними стрілками. Інтервенти просуваються вглиб вільної території вузьким фронтом, як ніж в масло, не боючись не те що оточення, а бодай якихось флангових ударів.

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