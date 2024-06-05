Окупанти прорвалися в Новоолександрівку на Покровському напрямку

Російські загарбники відчутно просунулися вперед в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку, прорвавшись у сусіднє село Новоолександрівка та закріпившись на його південно-східній околиці.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за четверте червня.

На ньому він червоно-коричневою штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися інтервенти. Окрім того, ми червоними стрілочками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік.

О 8:11 це підтвердив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Покровський напрямок. У східній частині Новоолександрівки противник закріпився в крайніх будинках вздовж двох вулиць і на південь від села вздовж лісосмуги на глибину до 850 метрів».