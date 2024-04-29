Окупанти прорвалися в Нетайлове, в селищі йдуть запеклі бої

Російські загарбники захопили східну третину села Нетайлове на Авдіївському напрямку (західніше раніше окупованого Первомайського). Про це ще вчора пізнім вечером повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

Підтвердив це і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за 27 та 28 квітня.

На останньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники. А ми червоними стрілочками умовно позначили розширення сірої зони в наш бік.

А вже сьогодні о 8:10 «Донбас Оперативний» доповнив: «У Нетайловому йдуть активні бойові дії вздовж вулиць Безкаравайного та Чкалова».