Окупанти прорвалися в Берестове на Сватівському напрямку

Загарбники відчутно просунулися вперед на Куп’янському напрямку: «На Сватівській ділянці фронту російські війська продовжують атаки вздовж залізниці на північ від Кислівки і тиснуть у північній частині Берестового».

Про це сьогодні о 8:07 з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та в сусідніх районах Донеччини та Харківщини:

«Під Берестовим противник просунувся ділянкою шириною до 1 кілометра та на глибину до 1,74 км».

Очевидно, підтверджує це і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром поначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Ворог захопив північну чверть Берестового. Збройні сили України утримують південну третину села. Решта населеного пункту перебуває у сірій зоні.