 

Окупанти прорвалися в Берестове на Куп’янському напрямку

  1. 18.05.2024
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Російські окупанти незначно просунулися на Куп’янському (Сватівському) напрямку: «Кацап продовжує наступ на село Берестове (Харківська область) і зумів увійти в перші будинки населеного пункту».

Про це о 6:38 повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та на прилеглих територіях Донеччини та Харківщини.

Втім, з оприлюдненої ним мапи можна зрозуміти, що до Берестового впритул змістилася сіра зона. Тобто, загарбники ще не встигли закріпитися біля села.

Тим часом, пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в останньому на момент написання цих рядків зведенні (за 23 години минулої доби) про дану ділянку фронту повідомила наступне:

«На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове. Ситуація контролюється захисниками України».

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