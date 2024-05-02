 

Окупанти прорвалися у село Архангельське

  1. 02.05.2024
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Російські окупанти продовжують впевнене просування на Авдіївському напрямку в районі селища Очеретиного. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками тридцятого квітня та першого травня. На кожному червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначені втрачені території, на яких за добу встигали закріпитися загарбники.

За вчора вони захопили половину села Архангельське (решта в сірій зоні) та підійшли впритул до Новоолександрівки. При цьому виступ вільної території між цими двома населеними пунктами з урахуванням динаміки приречений на швидку окупацію.

Разом з тим блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону 5-ої бригади Збройних Сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» сумнівається в тому, що інтервенти зможуть прорватися до траси Покровськ – Костянтинівка:

«В напрямку Очеретине історія невтішна, 70% своєї піхоти з напрямку сунуть саме туди. Той, хто проїжджав трасу Констаха — Покровськ, розуміє, що до неї навряд дійдуть, місцевість дозволяє міцно тримати оборону. Звісно, транспортний рух скоро доведеться обмежити для всіх».

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