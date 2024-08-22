Окупанти прорвалися у Григорівку на Донеччині

Російські загарбники захопили значну територію північніше частково окупованого, але нескореного містечка Часів Яр Донецької області (Краматорський напрямок) і прорвалися в село Григорівка.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти, де він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром забарвив втрачену ділянку, на якій вже закріпилися інтервенти.

При цьому помітно пропорційно розширилася в наш бік й сіра зона активних боїв, захопивши східну чверть Григорівки.

Однак головне, що агресор не прорвався через канал «Сіверський Донець – Донбас», який став нашою надійною «фортифікаціною спорудою» на цій ділянці фронту.