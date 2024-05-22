Окупанти прорвалися у Часів Яр і закріпилися на східній околиці міста

Російські окупанти змогли прорватися у саму східну (прифронтову) частину мікрорайону Канал містечка Часів Яр (Краматорський або раніше Бахмутський напрямок) і закріпитися там.

Про це сьогодні о 2:15 повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за підсумками минулої доби.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники.

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о 8:09 уточнив: «Російські війська зайняли територію гаражного кооперативу на північній околиці мікрорайону Канал і просунулися вздовж вулиці Зелена ділянкою завширшки до 450 метрів та глибиною до 200 м».

Він оприлюднив власну мапу, яка в цілому відповідає карті «DeepState». А о 9:02 написав: «Прямо зараз в районі мікрорайону Новий орки масовано атакують. На жаль, маємо втрачені позиції».

Про просування загарбників у Часовому Ярі повідомляють і наші захиснкии, які ведуть Телеграм-канали «ШО НА ФРОНТІ?», «Офіцер» і «Бахмутський Демон».