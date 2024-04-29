Окупанти прорвалися до околиць Красногорівки зі сходу

Раніше загарбники захопили південну частину міста

Зафіксовано просування російських окупантів в північній частині міста Красногорівка (західніше Донецька). Про це о 12:13 заявив Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

За його даними, ворог захопив територію площею 0,7 квадратних кілометра (70 гектарів), які на оприлюдненій ним мапі забарвлені помаранчевим кольором.

Однак потрібно зауважити, що дана втрачена ділянка все-таки знаходиться за межами населеного пункту. Дивись для порівняння іншу карту з адміністративними кордонами міста, на якій ми червоною стрілочкою позначили вищевказане місце просування загарбників.

Звісно, це чисто формальна «втіха». Адже, якщо раніше агресор прорвався в південну частину Красногорівки то тепер підійшов впритул до неї зі сходу.