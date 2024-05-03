Окупанти прорвалися до каналу в районі Часового Яру

Російські окупанти прорвалися в східний район містечка Часів Яр та просунулися до каналу, що йде з Сіверського Донця на Донбас.

На такі повідомлення західних OSINT-дослідників звернув увагу Телеграм-канал «Донбас Оперативний». На їх мапі місця просування загарбників позначені червоними стрілочками.

Це підтверджує і наш захисник, який воює у Часовому Ярі і веде телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «На околицях Часового Яру окупанти мають просування. Вже в найближчі тижні розпочнеться битва за населений пункт».

Тобто, те, що ми маємо зараз, на думку «Бахмутського Демона», це ще квіточки. Солідарний з ним і Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю «The Economist» взагалі визнав, що Часів Яр впаде так само, як і Авдіївка… Мовляв, є лише питання часу.