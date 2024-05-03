 

Окупанти прорвалися до каналу в районі Часового Яру

  1. 03.05.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти прорвалися в східний район містечка Часів Яр та просунулися до каналу, що йде з Сіверського Донця на Донбас.

На такі повідомлення західних OSINT-дослідників звернув увагу Телеграм-канал «Донбас Оперативний». На їх мапі місця просування загарбників позначені червоними стрілочками.

Це підтверджує і наш захисник, який воює у Часовому Ярі і веде телеграм-канал «Бахмутський Демон»: «На околицях Часового Яру окупанти мають просування. Вже в найближчі тижні розпочнеться битва за населений пункт».

Тобто, те, що ми маємо зараз, на думку «Бахмутського Демона», це ще квіточки. Солідарний з ним і Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?».

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю «The Economist» взагалі визнав, що Часів Яр впаде так само, як і Авдіївка… Мовляв, є лише питання часу.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Цыганская свадьба, которая поразила Европу тратой денег: фото, видео

04.02.2017 - 15:12
Словацкие цыгане Эвка и Лукас сыграли довольно экстравагантную свадьбу. На невесте было платье стоимостью 220 тысяч долларов, облепленное купюрами евро. Родственники молодоженов буквально раздавали деньги направо и налево. Видео со ...
читать

Дельфинарий в Хмельнике

22.07.2015
Дельфинов в Хмельнике полюбили не ...
читать

На видео сняли свинью, отбившую собрата у мясника

12.01.2018
Животным порою не чужды человеческие ...
читать

Бойцы ВСУ под обстрелом террористов провели дерзкую операцию и добыли трофей: видео

13.06.2017
У ВСУ очередной трофей на ...
читать