Окупанти повністю захопили село Новопокровське

На Покровському (раніше Авдіївському) напрямку вже традиційно для останніх місяців спостерігається найвища інтенсивність атак російських окупантів – тільки за перші тринадцять годин чотирнадцятого червня їх зафіксовано вісімнадцять.

Про це у зведенні станом на 13:00, розміщеному на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України:

«Зараз вісім боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Нетайлового. Окупанти активно підтримують свої наземні атаки діями авіації – завдали п’ять авіаударів. Бомбардували десятьма КАБами райони Вовчого, Тимофіївки та Новопокровського. Некерованими авіаційними ракетами били у бік Новоселівки Першої і Олександрополя».

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на своїй актуальній мапі за підсумками тринадцятого червня зафіксував на цій ділянці фронту порівняно незначне просування агресора – ворог повністю захопив село Новопокровське.

Дивись скриншот його карти, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій закріпилися загарбники. Раніше це була сіра зона, яка в підсумку не змістилася в наш бік.

Цікаво, що лише після цього «DeepState» визнав загальну окупацію Новопокровського. Хоча ще вчора російські фашисти впевнено контролювали 98% території села, а решта перебувала в сірій зоні.