 

Окупанти почали масово використовувати на фронті «черепах»

  1. 25.04.2024
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Російсько-фашистські загарбники дедалі частіше створюють «черепахи» та «гаражі» зі своїх танків та бронемашин, наварюючи на них цілі «будинки» з металоконструкцій для захисту від дронів-камікадзе, а можливо і снарядів та протитанкових ракет.

Так, блогер і український патріот «Necro Mancer» звернув увагу на чергового монстра, яким похвалилися загарбники з району Часового Яру на Бахмутському напрямку. Дивись світлину.

Раніше «черепахи», на жаль, довели свою певну ефективність у Красногорівці під Донецьком. Такі «будинки» неефективні в маневрених танкових боях, але це байдуже, бо ж вони фактично відсутні.

Натомість «черпаха» з більшою вірогідністю довозить десант до мети штурму і повертається назад після його висадки; а потім здатна підвозити підкріплення і боєприпаси.

Тож ворог, очевидно, розпочав масштабне кустарне виробництво «гаражів». Повідомивши про це, Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» у коментарі під відео також визнав їх ефективність. Боротися з «черепахами» дозволяють дрони, які захоплюють ціль і потім навіть при «глушінні» її не втрачають. Такі у ЗСУ є, але набагато менше, ніж звичайних FPV.

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