Окупанти пішли у масований наступ на Краматорському напрямку

Сьогодні російські окупанти розпочали масований наступ з залученням великої кількості бронетехніки (близько двадцяти одиниць) на одній з ділянок фронту Краматорського (раніше Бахмутського) напрямку.

Про це о 12:03 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман):

«Дуже потужний накат техніки орків на Бахмутському напрямку. Близько двадцяти одиниць. Поки справляємося, але засоби радіоелектронної боротьби сильно давлять (наші дрони-камікадзе)».

Наразі не зрозуміло, чим закінчилася ворожа атака. Але тривогу викликають і повідомлення оперативних зведень пресцентру Генерального штабу Збройних сил України.

Станом на 10:30 він написав: «На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках «Берхівка – Калинівка» і «Бахмут – Кліщіївка». Ситуація контрольована».

А на 13:30 лише: «На Краматорському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Часового Яру».