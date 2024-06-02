 

Окупанти підірвали переправу через Сіверський Донець

  1. 02.06.2024
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Російські окупанти знищили понтонну переправу, яку Збройні сил України навели через Сіверський Донець на півночі Донецької області – між селищем Райгородок і селом Брусівка (Лиманський напрямок).

Про це лаконічно без подробиць о 12:21 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний». Останнім часом агресор не шкодує високоточних ракет чи бомб для ударів по мостам і переправам в нашому тилу і, на жаль, часто влучає.

Відстань від Брусівки (на мапі позначена синім значком) до найближчої окупованої території становить 22 кілометри.

Мости через досить велику річку в цьому районі були знищені ще раніше, у тому числі й Силами оборони, коли у 2022-го ворог підійшов до Райгородка, захопивши Брусівку. Тоді Сили оборони і Сіверський Донець врятували сусідній Слов’янськ.

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