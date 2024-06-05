Окупанти підірвали міст в районі Куп’янська

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  1. 05.06.2024
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Російські окупанти знищили або сильно пошкодили автомобільний міст через одну з водойм (можливо, річку Оскіл) в районі звільненого восени 2022 року Куп’янська Харківської області.

Про це о 7:50 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» з посиланням на рашистів з міноборони РФ, які оприлюднили відповідне відео, відзняте ворожим безпілотним літальним апаратом, який коригував удар.

Видно пряме влучання у міст високоточного ракетою чи керованою авіаційною бомбою.

Після потужного вибуху міст однозначно отримав серйозні пошкодження. Будь-якої забудови в кадрі не видно. Точне місце локалізації мосту невідоме.

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