 

Окупанти незначно просунулися у Красногорівці

  1. 06.06.2024
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Російські загарбники «нещодавно» здобули підтверджене просування на південний захід від окупованого з 2014 року Донецька (Курахівський, раніше офіційно Мар’їнський напрямок).

Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без географічних і часових подробиць повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Можливо, вони мали на увазі просування ворога в районі окупованої Новомихайлівки, про що ми писали ще вчора.

Однак авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» під час останнього оновлення своєї мапи за результатами п’ятого червня на цьому напрямку зафіксував «лише» незначне просування агресора в нескореному містечку Красногорівка.

Дивись скриншот його карти, на якому невелика втрачена ділянка, на якій за вчора закріпилися інтервенти, забарвлена штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору.

Зауважимо, оскільки вона була оточена ворогом з трьох сторін, утримати її було фактично нереально. До того ж вона розташована в сірій зоні активних боїв, яка не розширилася в наш бік.

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