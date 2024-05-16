Окупанти намагалися прорватися на Краматорському напрямку

На Краматорському (колишньому Бахмутському) напрямку протягом перших шістнадцяти з половиною годин 16 травня російські окупанти тринадцять разів намагалися прорвати нашу оборону, а в районі Часового Яру завдали авіаційного удару.

Повідомивши про це у зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав, чим саме закінчилися ворожі штурми.

Натомість наш захисник, який воює в районі Часового Яру і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», повідомив: «У нас на Часіківщині складно, але не критично поки».