Окупанти намагались збити український «Су-25», який розбив їх позиції під Бахмутом

Сили оборони влучним пострілом з вітчизняного протитанкового ракетного комплексу «Стугна» на Бахмутському напрямку знищили точку переносного зенітно-ракетного комплексу російських окупантів. Про це на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомило оперативно-тактичне управління «Північ», оприлюднивши відповідне відео, зняте з монітора оператора ПТРК.

Вказується, що наші захисники виявили ворожу позицію в той момент, коли з неї була випущена ракета по українському штурмовику «Су-25» («Грак»), який виконав бойове завдання під Бахмутом. Наш розрахунок ПТРК поспішив відпрацювати по точці ПЗРК. А літак, до речі, вцілів.

Тим часом, за перші вісімнадцять годин четвертого листопада авіація Сил оборони влучила в два місця концентрації живої сили, озброєння та військової техніки, а також по двом позиціям засобів протиповітряної оборони російських окупантів. Повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.