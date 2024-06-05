 

Окупанти намагаються зайти в тил захисникам Вугледару

  1. 05.06.2024
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Російські загарбники останніми днями значно активізувалися на Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку, про що ми повідомляли раніше. Деякі військові експерти вважають, що агресор планує, таким чином, зайти в тил захисникам нескореного Вугледару.

Наприклад, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у своєму Телеграм-каналі написав: «Московити… намагаються реалізувати свою задачу виходу на трасу Вугледар – Водяне — Костянтинівка з метою подальшого просування та виходу в тил підрозділам Вугледарського угрупування Сил Оборони».

А новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» констатував: «Російським військам до траси Покровськ — Костянтинівка залишилося близько дев’яти кілометрів. За останній час вони просунувся на один км у напрямку траси».

Однак, такий ворожий план виглядає не зовсім логічним. Адже знищений в пил маленький Вугледар і так стоїть біля самої лінії фронту. А головне, навряд чи він має якесь стратегічне значення в умовах, коли ворог і так веде в цілому успішний наступ, в рамках якого, хоч і з великими втратами, але вже захопив чимало не менш важливих населених пунктів.

Швидше за все агресор просто просувається на всіх напрямках, де йому це поки що вдається. І це опосередковано підтверджує сам «DeepState»:

«Атаки здійснюються по всій лінії траси з ціллю знайти слабкі місця, але московити наштовхуються на зустріч вогнем. Невеликі просування, яких з часом все ж досягають кацапи, даються їм великими втратами».

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