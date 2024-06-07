Окупанти намагаються пролізти у Часів Яр по стічному колектору
Російські окупанти намагаються скористатися каналізаційним колектором для того, щоб вийти в тил захисникам міста Часів Яр на Краматорському напрямку. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила ударна група «Чорний Лебідь», оприлюднивши відповідне відео.
Свого часу загарбникам вдалося це зробити під час захоплення Авдіївки, і це стало важким «сюрпризом» для Сил оборони з поганими наслідками. Тому зараз наші захисники діють на випередження:
«Працюємо мінометами і скидами, методично перетворюючи трубу на колективну могилу. Міномет пробиває конструкцію, а ми з висоти в 200-250 метрів постійно тримаємо трубу під вогневим контролем, влучно скидаємо сюрпризи любителям походити по лайну. Судячи з перехоплень, працюємо успішно».
Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні станом на 10:30 сьомого червня про дану ділянку фронту повідомив наступне:
«На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. З початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки. Неподалік Калинівки триває бій».
#ЧасовЯр, Донецкая обл.: учимся на прошлых ошибкахhttps://t.co/NpJ9zDh0i5 #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/sHvjY6qsmV
— Necro Mancer (@666_mancer) June 7, 2024
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