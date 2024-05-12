Окупанти намагаються оточити Вовчанськ з трьох сторін

Як раніше повідомлялося, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» констатував просування російських окупантів до містечка Вовчанськ на півночі Харківської області з півночі і північного заходу.

Однак, Телеграм-канал «Трикутник», який систематично висвітлює хід бойових дій на Харківщині і Луганщині, підтверджуючи два вищезазначені напрямки, вказує також і про те, що найбільшого просування загарбники досягли на північний схід від Вовчанська:

«Наразі операція із захоплення Вовчанська ведеться з трьох напрямків: із північного заходу йдуть бої в Хатищі. З півночі війська орків вийшли на аеродром і м’ясокомбінат. Зі сходу військам вдалося оволодіти висотами над Вовчою Долиною і вийти на значну частину Тихого».

На оприлюдненій «Трикутником» мапі видно, що найбільшого просування агресор досягнув саме на північний схід від Вовчанська. Чому, цього напрямку не помітив «DeepState», напевне сказати важко.

Можливо, справа в тім, що мапа «DeepState» є підсумком одинадцятого травня і була оприлюднена о 1:41, а «Трикутник» оприлюднив свій матеріал вже о 7:34…

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram написав, що «обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження».

За даними Сирського, спроби російських окупантів прорвати оборону ЗСУ зупинено. Він запевнив, що для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.

На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають активні бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

«В одних районах противник має частковий успіх, в інших – Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення», – повідомив Сирський.