 

Окупанти наблизися до траси «Покровськ – Костянтинівка»

  1. 15.06.2024
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Російським окупантам залишилося пройти «лише» сім кілометрів на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку, аби вийти на трасу «Покровськ – Костянтинівка» (Т0-504) зі сторони частково окупованого села Новоолександрівка.

Про це повідомляє німецьке видання BILD, вказуючи, що це «основний шлях постачання Збройних сил України на Донбасі». А також, що це «дорога життя». Або: «Основний маршрут постачання ЗСУ в районі Часового Яру».

І в цьому є певне перебільшення. Адже до району Костянтинівки і Часового Яру йде ще одна велика магістраль – з Краматорська. Вистачає там і доріг меншого масштабу.

Однак в цілому BILD правий: з нинішніми темпами просування в районі нещодавно захопленого ворогом Очеретиного агресор дійде до траси «Покровськ – Костянтинівка» за кілька місяців. Ситуація доволі тривожна незалежно від Часового Яру.

І головне, що вказана відстань – 7 км – відповідає даним авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState».

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