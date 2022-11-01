 

Окупанти мінують шляхи наступу ЗСУ під Херсоном

  1. 01.11.2022
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Ситуація на Херсонському напрямку залишається стабільно напруженою – сторони переважно обмінюються інтенсивними ракетно-артилерійськими ударами. При цьому російські окупанти облаштовують оборонні рубежі на лівому березі Дніпра, а на правому мінують напрямки можливого наступу наших військ.

Про це у зведенні за останній день жовтня, оприлюдненому в «Фейсбуці» та «Ютубі», доповів речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Зокрема наша авіація Збройних сил України влучно атакувала скупчення особового складу загарбників на опорному пункті в районі Снігурівки Миколаївської області.

А наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 180 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 21 інтервента, міномет та військовий автомобіль.

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