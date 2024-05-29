 

Окупанти мають частковий успіх на Покровському напрямку

  1. 29.05.2024
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Російські загарбники нещодавно здійснили підтверджене просування поблизу раніше окупованої Авдіївки. Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Визнав це і пресцентр Генерального штабу Збройних сил України, який у зведенні за 22 з половиною години 28 травня про Покровський (раніше Авдіївський) напрямок написав:

«На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника». 

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на сьогоднішній карті зафіксував незначні здобутки ворога на цій ділянці фронту.

Інтервенти закріпилися на невеликій ділянці між окупованими селами Уманське і Семенівка, позначеній червоно-коричневим пунктиром і штриховкою, яка перебувала раніше в сірій зоні. Також сіра зона зсунулася в наш бік північніше вільного села Новопокровське, що ми позначили червоною стрілочкою.

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