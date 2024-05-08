Окупанти інтенсивно використовують на фронті «Краснополі»

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  1. 08.05.2024
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На південному напрямку російські окупанти, на жаль, ефективно використовують проти Сил оборони 152-міліметрові високоточні снаряди «Краснопіль», які самостійно наводяться на ціль, підсвічену лазером.

Про це повідомив блогер і офіцер Збройних сил України з позивним Алекс, не уточнивши, як саме загарбники підсвічують цілі. Швидше за все, за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Натомість у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 12:33 він зазначив, що наші гармаші нарешті відчули початок покращення забезпечення артилерійськими боєприпасами:

«Снарядиків таки дійсно підкинули, проте є один нюанс — самі болванки не полетять, потрібні ще пороха і підривники. Щось з цього є, а чогось ще немає, чекаємо… Проте поставки дійсно вже йдуть, звідки — не зрозуміло, чи це чеська ініціатива, чи американська допомога. Проте є і, дякувати Богу, скоро арта буде смачно навалювати».

На жаль, слово «скоро» дуже відносне. Нагадаємо, більшість військових експертів вважають, що постійні ритмічні поставки боєприпасів від союзників дозволять ЗСУ стабілізувати лінію фронту, зупинивши наступ інтервентів.

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