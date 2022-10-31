Оккупанти розширили зону евакуації біля Херсону

Гауляйтер Херсонської області Сальдо оголосив, що ухвалив рішення про розширення зони евакуації на 15 кілометрів від Дніпра.

Це стосується населених пунктів Новокаховського, Голопристанського, Олешкінського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького районів.

Нагадаємо, російські загарбники ве декілька тижнів проводять евакуацію з Херсона, а також з населених пунктів як правого, так і лівого берегів Дніпра. Є декілька версій, навіщо вони це роблять. Але в будь-якому випадку робиться це не на користь людей.

Раніше окупанти вивезли з Херсона «органи влади» і навіть декілька пам’ятників (Ушакову, Суворову, Потьомкіну).