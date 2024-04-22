Оголошено список номінантів у члени Зали слави рок-н-ролу

Зал слави рок-н-ролу в Клівленді, США, оголосив список номінантів на 2024 рік. Про це повідомляє CNN.

Цього року до категорії виконавців увійшли Мері Джей Блайдж, Шер, Dave Matthews Band, Foreigner, Пітер Фремптон, Kool & The Gang, Оззі Осборн і гурт A Tribe Called Quest.

Лауреатами нагороди Musical Excellence Award стали Джиммі Баффет, MC5, Діонн Ворвік і Норман Вітфілд.

За словами організації, номінанти до Зали слави рок-н-ролу були обрані з-поміж тих, хто був оголошений раніше цього року і «створив музику, чия оригінальність і вплив змінили хід розвитку рок-н-ролу».

Серед цьогорічних номінантів були Шинейд О’Коннор, Ленні Кравіц і Мерайя Кері.

Зазначається, що для того, щоб бути номінованим на включення до Зали слави рок-н-ролу, окремий артист або група повинні випустити свою першу пісню для комерційного розповсюдження щонайменше за 25 років до року номінації.

Церемонія включення до Зали слави рок-н-ролу 2024 року відбудеться в суботу, 19 жовтня у Клівленді, штат Огайо.