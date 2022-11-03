 

Очільник Пентагону: Вірю в те, що Україна деокупує Херсон

  1. 03.11.2022
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Американські посадові особи завжди стриманні у своїх прогнозах, а тому, коли їх роблять, то це значить, що реально мають підстави вважати їх вірогідність дуже високою.

Тому слова міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що він вірить в звільнення українськими захисниками Херсону і правобережної частини області в найближчий перспективі, викликають стриманний оптимізм.

«Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я, безумовно, вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити», — сказав глава Пентагону сьогодні під час пресконференції.

«Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони в подальшому продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки», — додав він.

Раніше таких прямих прогнозів в Пентагоні не робили.

Що стосується ситуації в області, то після двох наступів — у вересні і 6-12 жовтня, які були досить ефективні, на фронті зберігається паритет. При цьому відбуваються процеси, пов’язані з підготовкою можливого відступу росіян з Херсону. Одночасно у керівництві ЗСУ не виключають того, що ворог намагається ввести нас в оману.

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